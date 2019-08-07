Переломы и потеря ногтей: названа опасность кроссовок

7 августа 2019, 04:36

Неправильно подобранная спортивная обувь может существенно навредить здоровью ног.

Адидас
Кроссовки могут существенно навредить здоровью ног / pinterest.com

Американский доктор Кристина Роу-Бауэр, ортопед Государственной спортивной медицины штата Пенсильвания призвала бегунов и спортсменов тщательно подбирать себе кроссовки.

По словам эксперта, слишком маленькие или большие кроссовки могут привести к подошвенному фасцииту, стрессовым переломам, раздраженным нервам и даже потере ногтей на пальцах ног, передает Medicalxpress.

Роу-Бауэр советует: когда приходит время покупать обувь, следует учитывать определенные факторы, такие как тип стопы, стиль бега и рельеф местности.

"Покупая обувь, делайте это лично в магазине, желательно с опытным персоналом, который поощряет пробные пробежки в обуви в магазине или за его пределами", - отметила специалист.

Ортопед призывает покупать кроссовки в конце дня - потому что ноги отекают в течении дня и по мере пробежки. При примерке обуви стоит одеть носки, которые вы носите во время бега.

По словам Роу-Бауэр, не стоит пытаться влезть в один и тот же размер обуви, так как размер стопы меняется с годами, а размеры обуви варьируются в зависимости от марки и даже от модели в пределах одной и той же марки.

"Подберите обувь с широким носком, чтобы ваши пальцы не сжимались во время бега, добавила она. После того, как вы нашли хорошую пару обуви, подумайте о том, чтобы купить запасную пару, когда первая пара износится", - посоветовала эксперт.

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бег кроссовки
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