Вероломные россияне решили засудить украинцев за компьютерную игру

6 августа 2019, 14:57

Российское военнизированное формирование, возглавляемое Советом Атаманов России потребовали миллионы долларов у украинцев за использование слова казаки.

Казаки
Казаки / maxpark.com/

Подчиняющееся Путину военнизированное формирование Казаки России, которое управляется Советом Атаманов России, подало в суд на украинскую компанию GSC Game World, которая, якобы незаконно использовала термин Казаки в своих играх.

Россияне не скрываясь публикуют на своих официальных ресурсах заявления с требованиями.

Созданные во время советского союза и путинского режима военнизированные формирования, которые были названы казаками уже не имеют отношения к настоящим казакам в изначальном понятии. Но, все же в юридическом смысле решили добиться причисления себя именно к тем казакам, которых окончательно уничтожили большевики в 1920-х гг. 

"Только мы имеем полное право на использование имени и бренда "Казаки". Наши адвокаты за рубежом уже подготовили иск в Международный Суд. Они считают, что мы суд выиграем. В целях обеспечения иска будет ходатайствовать заблокировать все счета и сервера украинской компании", - самоуверенно заявляют россияне.

При этом они назвали довольно смелые цифры штрафов, которыми намерены разорить украинскую компанию, которая так неудачно для них выпускает игры.

Игра Казаки
Игра Казаки / 3.kozaku.in.ua

"Мы претендуем на 10 процентов от доходов. С учетом использования на протяжении нескольких лет принадлежащих нам прав на имя сумма может составить около 4 миллионов долларов", - рассказал представитель Совета Атаманов России Геннадий Ковалев.

Координатор Казачества по работе со СМИ ЦФО Валерий Розанов пообещал поделиться полученными деньгами с украинскими казаками в лучшем духе российской теории о "малоросах" и "младшем брате".

Как известно, казачесвто зародилось в Украине в 15 веке, а потом было ликвидировано россиянами, которые со временем создали у себя военнизированные подразделения с тем же названием.

Недавно, чернокожий репер, исполняющий христианские гимны отсудил у Кэти Перри огромный штраф из-за "плагиата". В суде первой инстанции его адвокаты подло аппелировали к общеизвестным мотивам, которые по договоренности между всеми музыкантами мире не считаются плагиатом, так как используются почти всеми. Адвокаты Кэти Перри готовят апелляцию. В случае повторного проигрыша в мире будет создан прецедент, согласно которому можно будет засудить любую знаменитость за использование короткой последовательности нот.

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Россия история российские казаки компьютерные игры Украина
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