Стало известно, сколько женщин готовы к курортному роману

Курортный роман. Иллюстративное фото / infovzor

Поскольку лето все еще в разгаре, то тема поездок на отдых и ни к чему не обязывающих сексуальных связей по-прежнему актуальна.

Сотрудники международного тренинг-центра Sex провели исследование среди половозрелых представительниц "прекрасного пола" (в нем приняли участие 652 человека). Все их опрашивали, как они относятся к курортным романам.

Результаты получились такими. 55% опрошенных респондентов хотя бы раз имели курортные романы и не против их повторить в будущем.

Причем для 48% из них - романтика с сексом на отдыхе - всего лишь обыкновенная и мимолетная шалость. И только 10% полагают, что курортный роман может и должен превратиться со временем в постоянные отношения.

Напомним, ранее врач рассказала, каких правил нужно придерживаться женщинам при сексе во время месячных. До этого ученые рассказали, как по походке вычислить женщину, страстную в интиме.