Врачи рассказали, чем опасны для мужчин большие животы

Врачи предупреждают: огромный живот приносит проблемы с работой внутренних органов / life-reactor.com

Медики бьют тревогу, призывая мужчин с огромными животами следить за здоровьем.

По словам врачей, громадные обьемы живота обусловлены тем, что там скапливается висцеральный жир. Его опасность в том, что он окружает внутренние органы, и тем самым приносит проблемы с работой внутренних органов, передает МедикФорум.

Из-за висцерального жира вырабатывается ретинол-связывающий белок 4 (RBP4), который приводит к развитию диабета.

Также из-за жировых отложений в районе живота может развиться коронарная болезнь сердца и опухоли.

Медики предупреждают: если окружность талии мужчины среднего роста превышает 94 сантиметра, ему пора пересмотреть питание и заняться спортом.

Чтобы избавиться от висцерального жира, необходимо есть меньше калорийной пищи и следить за теми продуктами, которые присутствуют в ежедневном рационе. Врачи наряду со сменой блюд рекомендуют следить за сном и не нервничать, так как это также может привести к ожирению.

Ранее эксперт рассказала, что не поможет убрать обвисший живот.