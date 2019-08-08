Ученые рассказали, каково настоящее значения орального секса для организма

Оральный секс. Иллюстративное фото / Космо

Реальное предназначение орального секса - вовсе не дополнительное возбуждение партнера и прелюдия перед, собственно, классическим сексом.

Об этом заявляет известный западный сексолог, доктор Робин Бейкер, сообщат журнали "Максим". По ее словам, реальное предназначение орального секса − сбор информации.

Подсознание человека толкает на такие ласки − чтобы определить "на вкус", так сказать, здоров ли половой партнер/партнерша, был ли у него недавно секс на стороне, а в случае с женщиной — способна ли она зачать ребенка (поскольку в момент овуляции вагина женщины выделяет особо пахнущий секрет).

Читайте такжеУченые развенчали популярный миф об оральном сексеДалее, есть интересная особенность женского организма. Через некоторое время после секса не с постоянным партнером он извергает из себя т.н. обратный эякулят. Выделение смазки активизируется и шейка матки очищается от чужеродных бактерий, а половая система — от остатков спермы.

Именно такой процесс может выдать измену постоянному партнеру, если он займется с ней оральным сексом вскоре после адюльтера.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин. До этого медик рассказала - как правильно заниматься оральным сексом.