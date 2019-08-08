Пять причин, почему девушки любят жесткий секс со шлепками

В общем и целом, множество девушек согласны - при определенных обстоятельствах - получать шлепки от своих возлюбленных.
В половой жизни каждой пары, пожалуй, наступает момент, когда оба хотят поэкспериментировать со шлепками − как во время секса, так и во время предварительных ласк.
Журнал Максим опросил экспертов и те составили топ-5 причин, по которых шлепать друг друга нужно.
Причина №1. Шлепки − это сексуально. Более того, они способны вмиг изменить обстановку в постели. Даже партнерша мегабогатая и успешная, а партнер - всего лишь неимущий красавчик. По данным психологов, как правильно, уверенные в себе девушки с мощным характеров не прочь притвориться слабыми, беззащитными и релаксировать.
Причина №2. Шлепки сближают. Впрочем, как и любое нестандартное времяпрепровождение. Секс со шлепками запоминается куда лучше, чем обычный секс. А яркие воспоминания, как правило, сильно сплачиваю партнеров.
Читайте такжеНазваны главные правила БДСМ-сексаПричина №3. Шлепки - легкий способ разнообразить поднадоевший интим.
Даже хорошая и взаимная симпатия плюс полное совпадение списка любимых книг/музыки не способны разнообразить размеренную сексуальную жизнь. А вот шлепанье − легко.
Причина №4. Шлепки − очень приятно
Шлепанье, особенно внезапно, легко стимулирует выработку гормона радости дофамина. Разумеется, речь о шлепанье во время секса, когда девушка и так получает удовольствие (по крайней мере, хочется на это надеяться).
Причина №5. Шлепки − весело
В конце концов, секс был придуман природой для удовольствия и радости. (Ну, может, и не совсем, но контрацепция подкорректировала детали.) А что может быть веселее, чем почувствовать, что тебя шлепнули? Разве что шлепнуть партнера самой!
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