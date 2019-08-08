Samsung показал новинки: какие "изюминки" у Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

Samsung представил Galaxy Note 10 / Reuters

В среду, 7 августа, в американском Нью-Йорке южнокорейская компания Samsung Electronics показала новые смартфоны линейки Note - Galaxy Note 10.

Note 10 получил 6,3-дюймовый экран и стал самой компактной моделью в серии, а Note10+ - 6,8-дюймовый и теперь он самый большой смартфон в истории линейки, сообщили в Samsung.

В новинки установлен восьмиядерный процессор Exynos 9825. В Galaxy Note 10 8 Гб оперативной памяти, а в Galaxy Note 10+ - 12, однако обе модели имеют 256 Гб внутренней памяти.

В компании отметили, что смартфоны получили "безграничные" Cinematic Infinity дисплеи.

"Galaxy Note 10 оснащен экраном Dynamic Amoled с поддержкой стандарта HDR10+ и динамическим отображением тонов, что усиливает яркость для более широкого цветового диапазона", - отметили в Samsung.

У новинок две камеры - основная и фронтальная. У Galaxy Note 10 основная камера тройная, а у Galaxy Note 10+ - с четырьмя модулями. Фронтальные камеры обеих моделей 10-ти мегапиксельные.

/ Скриншот с samsung.com

В Samsung похвастались, что смартфоны получили улучшенную сверхбыструю зарядку, которая может зарядить гаджет за 30 минут и этого заряды хватит на обеспечение работы телефона в течение всего дня.