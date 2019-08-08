Супрун "разгромила" миф о возникновении рака

Рака не возникает из-за обиды, утверждает Ульяна Супрун / Medvoice.ru

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о возникновении рака из-за обиды - онкологические заболевания не являются психосоматическими.

Утверждение о психосоматической причине рака не имеют никаких научных обоснований, написала чиновница в Facebook.

Супрун подчеркнула, что никакие эмоции не вызывают онкологические заболевания, их причины - в "молекулярных механизмах и вероятностях".

"Рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или действиz вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль увеличивается и метастазирует - распространяется на другие части тела", - отметила и.о. главы Минздрава.

Читайте такжеУченые выявили предотвращающие рак молекулы в овощах и фруктахЧиновница добавила, что существуют свыше более 200 типов онкологии, у каждой из них есть свои механизмы развития, клиническая картина, каждый тип требует отдельной терапии, и по-своему убивает.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский написал, что ожирение - опасное заболевание, оно является лидирующей причиной возникновения рака и одной из главных причин высокого уровня холестерина и болей в спине.