"Удар" по нервам и суставам: астрологи предупредили, кому нужно беречься

В пятницу у Раков и Стрельцо нервная система будет ослаблена, предупредили астрологи

В пятницу, 9 августа, у представителей двух из 12 знаков Зодиака - Рак и Стрелец – будет ослаблена нервная система.

Стрельцам и Ракам будет полезно попить успокаивающие травяные и чаи, приводит гороскоп Факты.

По данным астрологов, представителям еще одного знака - Козерог - грозит обострение заболевания суставов.

"…Показана дыхательная гимнастика, что стоит взять на заметку Близнецам. Желательно отказаться от жирной пищи, поскольку уязвима печень", - отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в августе не очень хорошо себя будут чувствовать сердечники, особенно в "нервнопаралитический период" - с 8 по 14 число - в это время планеты начнут разворачиваться.