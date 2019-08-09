Стало известно, почему женщины любят смотреть порно

9 августа 2019, 05:54

Несмотря на то, что просмотр порно считается традиционной мужской забавой, тысячи дам тоже не отказывают себе в таком пикантном занятии

Порно, мужчины, женщины
Порно. Иллюстративное порно / 22century

Группа исследователей из Института биологической кибернетики Общества имени Макса Планка пришла к выводу − мозг женщины реагирует на порно ровно так же, как и мужской.

Соответствующий материал был опубликован в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.  Ученые провели анализ 61 исследовательского проекта, связанного с сексуальными реакциями в мозгу человека. 

Благодаря данным МРТ обнаружили, что заметные гендерные различия в реакции мозга на порнографические материалы. Активированные области "серого вещества" - островковая доля и миндалина, задействованы практически идентично. 

Ученые полагают - в среднем женщины куда реже смотрят порно на досуге, чем мужчины, потому что такое занятие сильно социально стигматизировано.

Напомним, ранее психологи рассказали, почему мужчин постоянно тянет смотреть порно. До этого эксперты поведали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой.


 

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