Стало известно, почему женщины любят смотреть порно

Порно. Иллюстративное порно

Группа исследователей из Института биологической кибернетики Общества имени Макса Планка пришла к выводу − мозг женщины реагирует на порно ровно так же, как и мужской.

Соответствующий материал был опубликован в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые провели анализ 61 исследовательского проекта, связанного с сексуальными реакциями в мозгу человека.

Благодаря данным МРТ обнаружили, что заметные гендерные различия в реакции мозга на порнографические материалы. Активированные области "серого вещества" - островковая доля и миндалина, задействованы практически идентично.

Ученые полагают - в среднем женщины куда реже смотрят порно на досуге, чем мужчины, потому что такое занятие сильно социально стигматизировано.

