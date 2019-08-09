Анита Луценко раскрыла свой тайный список суперфудов

Руккола, помидоры и гречка - суперпродукты, считает Анита Луценко / Скриншот

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась, что в ее тайный список суперпродуктов входят, в частности, руккола, помидоры и гречка.

Суперфудом также являются яйца, рассказала эксперт в интервью изданию Сlutch.ua, опубликованном в YouTube-канале Клатч Онлайн.

Собеседницы отметила, что в ее меню все стандартно, в нем нет "молодых тел перепелок".

"Руккола, помидоры, гречка,… что еще - яйца, я не знаю,… пытаюсь понять, что я кушаю… морковка точно есть…", - назвала тренер суперпродукты.

Также Луценко рассказала, как сильно похудела, когда придерживалась сыроедения. "…Я по своей сути экспериментатор и люблю… пробовать что-то одно, второе, третье - разные виды тренировок, разные типы питания, разные типы путешествий и одним из экспериментов было именно сыроедение", - поделилась она.

Тренер добавила, что на протяжении трех месяцев ела только овощи, фрукты и орехи, также в ее рационе были какие-то масла.

Читайте такжеДиетолог объяснила, почему к сливам стоит присмотреться"…то есть ничего приготовленного - ни каш, ничего… Это был интересный эксперимент, потому что рядом со мной был мужчина, мой знакомый, который, так сказать, стал примером, и мы очень много общались на эту тему, я была очень вдохновлена…", - подчеркнула собеседница.

По словам Луценко, где-то через три месяца, она поняла, что свои стринги XS вынуждена завязывать на еще чуть-чуть, потому что они стали спадать.

"Тогда же я обнаружила, что моей груди второго размера тоже нет, и я поняла, что моей попы тоже нет… я поняла, что это уже не ок… и я приняла решение, что я не хочу так продолжать дальше", - сказала эксперт. Ранее Анита Луценко предупреждала, что сахар убивает молодость, а при отказе от сладкого, в частности, стоит есть, каши, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, 1-2 раза в неделю можно добавить в рацион печеный картофель.