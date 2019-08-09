Диетолог рассказала, можно ли есть дыню с другими продуктами

9 августа 2019, 01:52

Эксперт поделилась идеями разнообразных блюд с дыней.

дыня
Диетолог посоветовала есть дыню отдельно от других блюд / chem-polezno.com

Дыня – невероятно полезная ягода: она отлично выводит песок и мелкие камни из почек, поможет при хроническом гепатите, циррозе печени, цистите и пиелонефрите. Она замечательно чистит почки, успокаивает нервы, выводит холестерин и помогает при заболеваниях кровеносной системы.

Можно ли дыню сочетать с другими продуктами, и какие непривычные блюда можно приготовить с этой ягодой, на своей странице в Instagram рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

По ее словам, дыня содержит много клетчатки, которая может замедлять процесс пищеварения. Но если действовать по принципам рационального питания, то в основной прием пищи можно допустить около 150 гр фруктов (ягод). Такой небольшой кусочек дыни не навредит.

"Конечно, если вы хотите в одно лицо сточить пол дыни, а сверху еще и тарелку борща или каши с мясом, то тяжеловато будет желудку", - отметила эксперт.

Лакуста советует: если хотите съесть дыни вдоволь - ешьте отдельно. А вот если сумеете соблюсти меру, то можно добавлять эту ягоду небольшими порциями к блюдам:⠀

  • Салаты: нарезать кубиками, добавлять к любимому салату, отлично сочетается с рукколой, шпинатом и помидорами.⠀
  • Десерты: пюре из дыни можно использовать в качестве основы для фруктового мороженого или сорбета.
  • Супы: можно использовать медовую дыню как основу охлажденного супа с перцем, мятой и огурцом.

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диетолог дыня
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