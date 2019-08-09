Ученые выяснили, почему заниматься жестким BDSM-сексом полезно для здоровья

БДCМ (BDSM) / журнал Максим

Секс с использованием БДСМ-практик крайне положительным образом влияет на психику.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в специализированном издании Американского ассоциации психологов.

В проекте участвовали 14 человек в возрасте от 23 до 64 лет, которые более или менее регулярно практикуют секс с БДСМ. Оказалось (и это было подтверждено лабораторными методами) что те из участников, которые были в роли "нижних" или сабмиссивов, испытывали хорошее чувство замедленного времени и в целом ставали куда спокойнее, чем до БДСМ-секса. А те, кто выступал в роли "верхних" или доминантов, стали чувствовать себя куда увереннее и получили прибавку к креативным способностям

Напомним, ранее юная модель умерла от удушения во время BDSM-секса. До этого ученые выяснили, какая связь между тягой к BDSM и удовольствием от секса.



