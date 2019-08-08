Подробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знать

Календарь беременности – по дням, неделям, месяцам – поможет будущей мамочке правильно рассчитать срок появления малыша. А китайский календарь беременности – еще и рассчитать пол ребенка.

Сейчас в интернете можно встретить календарь беременности онлайн на любой вкус, и пользоваться ими довольно просто. Хотя можно просто скачать календарь беременности бесплатно – его фото то есть – и высчитывать все самой. Главное – помнить, что на каком триместре происходит.

Китайский календарь беременности: как рассчитать пол ребенка

Китайский календарь беременности помогает рассчитать пол ребенка, основываясь на возрасте матери в момент зачатия и месяце, когда малыш должен появиться на свет. Соотнеся эти два числа, родители и узнают, будет у них мальчик или девочка.

Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиСам пол ребенка определяется спермой отца: если яйцеклетка была оплодотворена сперматозоидом с Х-хромосомой – то родится девочка, а если тот содержал Y –хромосому – то мальчик.

Как рассчитать пол ребенка по китайскому календарю беременности? Нужно найти в соответствующей строке таблицы свой возраст в миг зачатия – и провести до месяца, когда ребенок должен увидеть мир. Изображение в квадратике – мальчонки или девчонки – и покажет, кого ждать.

Календарь беременности по неделям и дням

Первая неделя: женский организм готовится к возможному оплодотворению.

Вторая-третья неделя: в конце второй – начале третьей недели и происходит оплодотворение.

Четвертая неделя: ваш малыш – это комок стремительно делящихся клеток, с виду напоминающий ягоду малины.

Пятая неделя: у малыша формируются сердце, система дыхания и сосуды – всё, что жизненно необходимо для самостоятельного существования.

Шестая неделя: у будущего ребенка начинают проявляться ручки и ножки, отдельные части гортани и внутреннего уха.

Седьмая неделя: развивается головной мозг, формируются легкие и желудочно-кишечный тракт.

Восьмая неделя: формируются носик, ушки и верхняя губа, а еще пальчики на руках.

Девятая неделя: начинает выпрямляться спинка у эмбриона и "отсыхать" хвостик. Колоссальными темпами развивается мозг малыша.

Читайте такжеБлаговещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияДесятая неделя: эмбрион окружают околоплодные воды, защищающие его от ударов и тряски. Начинается закладка молочных зубов.

Одиннадцатая неделя: у малыша уже есть половые признаки и определился цвет глаз.

Двенадцатая неделя: все системы организма практически сформировались. Теперь и до самых родов они будут расти и развиваться.

Тринадцатая неделя: полностью сформировалась плацента – детское место – которая отвечает за доставку от мамы к малышу кислорода и питательных веществ.

14-я неделя беременности: малыш покрыт лануго – нежным пушком, который сохраняет сыровидную смазку, защищающую его от окружающих вод.

15-я неделя: кожа у пузожителя красная и тонкая, его сердечко пропускает более 20 литров крови за сутки.

16-я неделя: головка плода постепенно распрямляется. Появляется мимика, так как мышцы лица уже достаточно развиты.

17-я неделя: начинает откладываться необходимый для теплообмена организма "бурый жир". Подкожного жира еще нет.

18-я неделя: малыш уже слышит, когда с ним разговаривают.

19-я неделя: подрастают конечности, становясь более пропорциональными.

20-я неделя: у ребеночка уже есть нежный пушок на голове и крошечные ноготки, малыш сосет кулачок, зевает, кувыркается.

21-я неделя: начинают вырабатываться клетки крови, отвечающие за защиту организма от инфекций. Благодаря развитым сосочкам на языке, плод чувствует вкус окружающих вод.

22 неделя: малыш сосет пальчик, гладит себя толкается ножками в стенки матки.

23-я неделя: плод начинает откладывать запасы подкожного жира.

24-я неделя: малыш занимает почти всю матку, ему становится все сложнее кувыркаться.

25-я неделя: у него формируются суставы и укрепляются косточки.

26-я неделя: малыш умеет открывать глаза.

27-я неделя: кроха весит около килограмма, у него работают все основные системы, хотя развитие их еще продолжается.

28-я неделя: у малыша подрастает мозг, формируются нервные связи.

29 неделя: малыш более или менее регулирует свою температуру тела.

30-я неделя: у ребенка широко открыты глаза, он реагирует на контрастный свет, который проникает через мамин живот.

31-я неделя: кроха реагирует на боль и просто громкие звуки. Его движения чествуются, когда врач ощупывает живот.

Читайте такжеУспение праведной Анны 2019: что нельзя делать и приметы дня32-я неделя: ребенок отлично слышит внешние звуки, узнает биение сердца мамы, движения кишечника и шум текущей по пуповине крови. Поэтому после рождения ребенок успокаивается, услышав привычные звуки маминого сердца, когда мама прижимает его к груди.

33-я неделя: малышу все больше не хватает места для движения.

34-я неделя: подкожный жир занимает уже 1/10 от веса ребенка, это придает его коже розоватый оттенок и гладкость.

35 неделя: малыш весит примерно 2550 г и с этого периода малыш начинает набирать по 200-220 г каждую неделю.

36-я неделя: у малыша появились упитанные щечки.

37-я неделя: малыш готов к рождению.

38-я неделя: кроха потеряла лануго. Стало меньше первородной смазки.

39-я неделя: стенки матки "репетируют" роды, начиная время от времени сокращаются.

40-я неделя: движения малыша замедлились, его кишечник заполнен меконием – первородным калом. Он готов появиться на свет.

41-я неделя: все органы и системы ребенка готовы к самостоятельной работе.

42-я неделя: у малыша выросли волосы и длинные ноготки. Глаза у него открыты, он опять становится активнее.

Календарь беременности по месяцам

1-й месяц

Профилактику внутриутробных инфекций начинают проводить регулярно.

2-й и 3-й месяцы

Около 80% будущих мамочек страдают от токсикоза и утренней тошноты. Пол ребенка сформировался.

4-й месяц

У ребенка формируются главные органы.

5-й месяц

Женщина начинает чувствовать движения плода.

6-й месяц

Плод спит по 16-20 часов, зато в период бодрствования активно двигается.

Беременная женщина прибавила в весе 2,5 кг (это оптимальный показатель). В дальнейшем мама обычно прибавляет в весе примерно по полкило в месяц.

К 19-20 неделе могут появиться желтоватые выделения (молозиво) из сосков. Беременные часто жалуются на изжогу и запоры.

7-й месяц

Этот месяц в формировании головного мозга малыша является решающим. Малыш уже может чувствовать боль.

8-й месяц

Все органы младенца продолжают развиваться.

9-й месяц

Ребенок готовится к выходу в окружающий мир.