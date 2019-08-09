Диетолог рассказала, как перестать есть сладкое

Перестать зависеть от сладкого очень просто / 1zoom.ru

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

По ее словам, питание должно быть правильным на 80-90% - этого будет достаточно для того, чтобы быть в отличной форме и при этом не отказывать себе окончательно в любимых вкусняшках и психически жить в комфорте.

"Но есть некоторые этапы, которые вам нужно пройти", - пишет Усенко в Instagram.

Итак, во-первых, чтобы перестать зависеть от сладкого, прежде всего нужно полностью наладить свой рацион и добиться нужного результата на нем.

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И, в-третьих, нужно достаточно четко разграничить то, что действительно хотите съесть, а что просто "лежало неправильно".

Напомним, ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы об овсянке и рассказала, какую крупу стоит выбрать, и как разнообразить свой рацион.