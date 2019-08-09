Ученые объявили о жизни на Луне и акустическом оружии Нибиру – его можно послушать

Черви-жруны с Нибиру во Владивостоке / VistaNews

На Луне теперь есть жизнь – земная. А вот на черви, обнаруженные в российском Владивостоке объявили наследием Нибиру.

Что примечательно, жизнь на Луну завезли люди: аппарат Beresheet врезался в Луну в апреле 2019, сам он разбился, а вот капсула с тихоходками, по мнению ученых, нет.

Основатель компании по сохранению знаний человечества Нова Спивак напомнил, что тихоходки могут выдерживать самые экстремальные условия окружающей среды, в том числе высокое давление, низкие температуры и вулканический жар, а также вакуум и радиацию. Впрочем, если воздействие радиации затягивается, то оживления этих существ ждать уже не стоит, пишет издание Science Alert.

Тем временем в обычных лужах Владивостока обнаружили жутких орущих червей.

Сами черви каннибалов Leocratides kimuraorum – открытие 2019 года японских ученых. Они способны издавать одни из самых громких на Земле звуков – силой 157 децибел (для сравнения: 160 децибел – уровень шума ударной волны от сверхзвукового самолета, способный разорвать как легкие, так и барабанные перепонки). Вот только живут эти черви обычно на глубине до 170 м в Японском море.

Самые громкие черви – слушать онлайн (запись слуху не вредит):

Откуда морские черви взялись на улицах российского города, ученые понятия не имеют. Зато своей версией на этот счет поделились уфологи.

Читайте такжеВ NASA объявили о жуткой звезде: когда в августе ждать Нибиру в гостиПо версии последних, орущих червей забросили во Владивосток пришельцы с Нибиру. Они – биологическое (а точнее – акустическое) оружие аннунаков с Планеты смерти. Их цель – воздействовать на людей, вызывая у них жуткие мигрени и просто головные боли, подспудно сводя представителей человечества с ума, пишет VistaNews.

Нападение Нибиру начнется с России и постепенно сместится на Запад, заверяют конспирологи.

Официальная наука на этот счет пока молчит.

Ранее уфологи заявили, что планета-убийца Нибиру готовится "сожрать" Землю 12 августа. В понедельник Нибиру столкнется с Землей и наступит конец света, убеждены они.