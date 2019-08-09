Эксперт рассказал, почему дети отказываются от еды и как заставить ребенка есть

Дети рождаются с очень хорошими сигналами голода и сытости / фото facebook.com/ulanasuprun

Почему дети отказываются от еды - этим вопросом задаются многие родители. При этом они часто заставляют детей доедать все до последнего кусочка из тарелки. Однако, взрослые не задумываются, что подобные принуждения впоследствии могут сослужить плохую службу. В результате ребенок может начать игнорировать свой голод, у него нарушится регулирование приема пищи и он вообще может отказываться от еды.

По сути, взрослые хотят, чтобы дети получали питание в достаточном количестве, пишет Slate.fr. В ход идут такие манипуляции как, например, "ты не получишь десерт, если не доешь основное блюдо". Но это не приведет ни к чему хорошему. Эксперты уверены, что такое приказание очистить тарелку контрпродуктивно, так как придает негативную окраску той пище, которую человек пытается в себя затолкать. В результате, ребенок не ест овощи, кашу или суп.

Родителям советуют помнить, что у детей размер желудка не такой, как у взрослого человека. Возможно, вы подаете детям слишком большие порции, которые они просто не могут доесть.

Кроме того, дети рождаются с очень хорошими сигналами голода и сытости. К примеру, при грудном вскармливании младенец, насытившись, тотчас же перестает сосать грудь до того момента, пока голод не проявится снова. Исследователи акцентируют внимание на еще одном важном моменте: силой заставляя ребенка доедать все с тарелки, вы лишаете его возможности оценить вкус продуктов по достоинству.

Эксперты называют и такое негативное последствие от принуждения ребенка доедать все до последней крошки как риск ожирения в будущем. По результатам опроса, проведенного среди женщин с проблемами избыточного веса, выяснилось, что в детстве их приучали до конца подчищать свою тарелку или систематически съедать определенное количество пищи. То есть на этих людей очень сильно влияют внешние сигналы, а не то, что они чувствуют. Таким образом, впоследствии они не могут распознать, когда чувства голода уже нет и можно прекратить жевать.

Как же найти баланс между правильным питанием ребенка и его желанием есть только то, что ему нравится? Прежде всего, спросите малыша, насколько он голоден - как мышка, как кошка или как слон. Превратив это в игру, используя животных разных размеров, вы заставите малыша задуматься, а его ответ поможет вам предложить ему правильную порцию еды. А если вы хотите, чтобы ваш ребенок употреблял определенные виды продуктов, которые ему не по душе, то организуйте трапезу таким образом, чтобы наименее предпочтительные для него продукты были в начале еды, когда малыш голоден, а напоследок оставляйте возможно более вредные, но любимые им продукты. Таким образом, решится проблема, как, к примеру, заставить ребенка есть овощи.

Напомним, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, сколько раз в неделю можно есть молочную кашу. А диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что не стоит употреблять сырое – непастеризованное молоко. Эксперт добавила, что особенно сырое молоко не рекомендуется пить на ночь.