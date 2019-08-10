Гороскоп на выходные: что нельзя делать, и какие опасности грозят

Знаки Зодиака_астрология / rabstol.net

В субботу, 10 августа, стоит избегать физических перегрузок, в частности, стараться увертываться от долгих пеших прогулок и беречь нервы.

У людей, рожденных под знаками Зодиака Рак и Стрелец, будет уязвима печень, а Козерога и Близнецам грозят заболевания бронхов и легких, приводит гороскоп Факты.

По сведениям астрологов, в воскресенье, 11 августа, возможно обострение остеохондроза, поэтому опасно перегружать позвоночник.

"…Возможны ухудшения у страдающих кожными недугами, особенно у представителей Девы", - отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 8 по 14 августа будет период, когда планеты начнут разворачиваться - "нервнопаралитический период", в это время сердечники будут чувствовать себя не очень хорошо.