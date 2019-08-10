Супрун назвала самые главные причины лишнего веса: что нельзя делать

Супрун назвала причины возникновения лишнего веса / life.informator.news

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала самые главные причины лишнего веса. Накопление жира в теле зависит от ряда причин, и далеко не всегда непосредственно от нас.

По словам Супрун, прежде чем решать худеть, нужно понять, откуда берется лишний вес и уже исходя из этого формировать план похудения.

На странице в Facebook главная советчица страны обьяснила, от чего зависит накопление жира:

Традиции питания в семье

Если в семье привыкли есть борщ, пюре, и сразу заедать их конфетами с компотом, много жарят, и мало едят овощей - у ребенка формируется нездоровое представление о еде. Кроме этого возрастают риски иметь детское ожирение или наоборот – анорексии.

Здоровый сон

Недостаток сна приводит к "ночному дожору", к нарушению работы гормональной системы, контролирующей сытость и отложения жировых залежей. Недостаток сна увеличивает тревожность, и настраивает многих на заедание стресса, переедания или выбор сладостей как основы рациона.

Гормональное здоровье

На образование жировых запасов влияет ряд гормонов: гормоны щитовидной железы, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин. Изменения веса сопровождают также менопаузу и даже вторую фазу менструального цикла.

Генетика

Есть люди, которые генетически предрасположены много есть и не полнеть. А есть несколько генов, отвечающих за склонность к ожирению. Впрочем, большинство случаев ожирения имеют многофакторное происхождение: сочетание действия нескольких генов и среды, способствует набору веса, как традиции питания в семье.

Психические расстройства

Нарушение пищевого поведения бывают при клинической депрессии (отказ от еды или переедание, смещение рациона в сторону сладкого, фастфуда или алкоголя) и тревожном расстройстве (неконтролируемое переедание, заедание стресса).

Сбалансированность рациона

Следует стремиться рациона, в котором есть много разных овощей, сырых и приготовленных, фрукты и ягоды, рыба, мясо и бобовые, орехи и семена, жиры растительного и животного происхождения, и совсем немного сладостей, алкоголя или колбасных изделий.

Ошибки в планировании питания:

Кофе

Кофе не сдается нам едой, но большое латте с сахаром по калорийности приближается к порции спагетти с сыром, но при этом содержит только быстрые углеводы.

Сладкие завтраки

Мюсли с йогуртом, кофе с круассаном способствуют набору веса и желанию перекусить перед обедом. Лучше не завтракать, если не хочется, чем есть сладкое на завтрак. Детям и подросткам завтракать важно.

Частые перекусы

Перекусы могут испортить аппетит, зубы и индекс массы тела. Взрослым людям можно есть дважды в день - главное, чтобы полноценно и без переедания и сопутствующих психических расстройств.

Недостаток физической активности

Одним только спортом или танцами похудеть трудно - надо менять весь образ жизни и, возможно, проходить лечение.

ВОЗ отмечает, что на протяжении недели нам нужно 150 минут интенсивных физических нагрузок, и каждый день - хотя бы полчаса умеренных, а также упражнения в течение дня.

Ранее Супрун обьяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес.