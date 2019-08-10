Стиль собачки: эксперты рассказали факты о популярной сексуальной позе

Догги-стайл. Иллюстративное фото / Единственная

Еще авторитетный римский философ Тит Лукреций Кар рекомендовал позу прачки (теперь больше известна как "раком" и догги-стайл) тем парам, которые хотят поскорее завести ребенка. Хотя нынешние гинекологи категорически не согласны с таким утверждением, тем не менее, такая поза популярна и в наши дни.

Журнал Men’s Health со ссылкой на экспертов составил топ-3 интересных фактов и советов о сексе на четвереньках.

№1. Если девушке секс в догги-стайле доставляет дискомфорт в области вагины, то это дело поправимое. Парню нужно помнить, что в такой позе достигается очень глубокое проникновение. Соответственно, нужно замедлить скорость своего "нефритового жезла" и попросить партнершу попробовать слегка приподняться на предплечьях или ладонях − чтобы изменить угол прикосновения бедер.

Читайте такжеКольцо сладострастия: топ-5 лучших поз для секса с игрушками№2. Догги-стайл — далеко не единственная поза c проникновением сзади. К примеру, есть замечательная поза "собака мордой вниз" (заимствованная из йоги) или "лягушка"

№3. Догги-стайл походит отнюдь не только для вагинального секса. Помимо очевидного анального секса (если девушка раскованная и доверяет партнера) в этой позиции можно заниматься анальным сексом или куннилингусом. Догги-стайл относится и к этим направлениям в сексе, не только к стандартному проникновению сзади.

Напомним, ранее эксперт расколошматила самые популярные мифы об анальном сексе. До этого в Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексом.