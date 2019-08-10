Доктор Комаровский "смешал с грязью" мазь Вишневского

Мазью Вишневского лучше никогда не пользоваться, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский очень жестко раскритиковал мазь Вишневского, буквально "смешал ее с г*вном".

Мазь Вишневского не имеет никакого отношения к медицине, написал медик на своей странице в Instagram.

Эксперт отметил, что этой мазью лучше никогда не пользоваться, она "никому не нужна".

"…если вы в нее верите, если она вам нравится, вам приятен этот запах, то дух Вишневского будет витать над вашей семьей, ему будет приятно. К медицине эта мазь никакого отношения не имеет", - утверждает доктор.

Ранее Евгений Комаровский "уничтожил" миф о том, что лецитин приносит организму огромную пользу. Врач подчеркнул, что почти во всех случаях все написанное о большой пользе лецитина - чистый бизнес.