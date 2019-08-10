Как выбрать лубрикант для секса: эксперты дали советы

Смазка. Иллюстративное фото / aliexpress.com

Лубрикант ака смазка. Сейчас без нее в сексе обходится мало какие пары. Однако индустрия предлагает такое громадное количество различных смазок, что легко и потеряться в выборе.

Портал Cosmo со ссылкой на экспертов рассказали о плюсах и минусах разных видов лубрикантов.

№1. Смазка на водной основе. Кроме собственно воды, сюда добавляют целлюлозу/глицерин, а также красители и отдушки). Универсального применения − мастурбация с секс-игрушками или просто так, секс с презервативом или незащищенный.

2. Смазка на силиконе. Очень стойкая и несмываемая. Хорошо подойдет для секса в воде, анального секса и тех случаях, когда у девушки пересыхает вагина.

3. Обычное масло - из нефтепродуктов, оливок, орехов. Отличный эффект скольжения. Подходит для мужской мастурбации и интимного массажа.

4. Кокосовое маслою. Хорошо подходит для всего в том числе и секса. Но есть нюанс - плохо совместимо с латексом, потому можно использовать только для секса или незащищенного или с кожаными презервативами.

Напомним, ранее в Сети появились советы о том, как сделать секс-игрушки своими руками. До этого был опубликован топ-5 лучших поз для секса с игрушками.