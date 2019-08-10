Гламурные глисты-мутанты у женщин: ученые забили тревогу из-за бесхребетуса под куполом Нибиру

Нибиру душит Киев космическим куполом, насылая гламурные глисты-мутанты на женщин / ВладТайм

Уфологи ошарашили новой находкой: Нибиру насылает на человеческих женщин гламурно-розовые глисты – и как избавиться от них, пока непонятно. Находку уже прозвали бесхребетус Нибиру.

Заражение той половины людской расы, которая в первую очередь ответственна за продолжение рода человеческого – часть программы ДНК-опытов Нибиру.

"…в данном случае это уничтожение человека через инфицирование мутагенами", – пояснил уфолог, выложив в подтверждение своих слов видео с инопланетными червями на Земле.

Читайте такжеУченые вывели безвредную форму похудения: проще некудаГлавные признаки того, что есть глисты – худоба и излишняя стройность у представительниц прекрасного пола. Ведь посевы мутантов-глистов входят в состав таблеток для похудения, пишет ВладТайм. А учитывая популярность подобных препаратов в последнее время, можно говорить уже о массовом инфицировании людей мутагенным ДНК с Нибиру.

"Пусть это и кажется выдумкой или мистикой, но фактически это верный путь быстро колонизировать Землю", – считает специалист.

Вдобавок к глистам аннунаки с Нибиру вплотную взялись за Украину: украинскую столицу Киев потихоньку ограждают биологическим куполом.

Один из очевидцев заснял в Киеве видео, на котором видно, как летающий объект – насекомоподобный аппарат – прыгает из одной точки пространства в другую, словно разрывая небесное пространство.

Киевлянин отметил, что инопланетный корабль после себя оставлял необычный след – яркую вспышку секунда на пять.

Нибиру душит Киев космическим куполом / ВладТайм

"Киев стал местом тестирования инопланетного оружия. На видео отчетливо виден инопланетный корабль, который принадлежит расе цифалоподов – насекомоподобных гуманоидов, которые желают установить господство на Земле. Пришельцы ограждают столицу космическим куполом, чтобы вся сила удара сосредоточилась в одном месте", – цитирует ВладТайм конспиролога Ярослава Сочку.

Читайте такжеНибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологиПо его теории, гуманоиды намерены использовать биологическое оружие, чтобы нарушить у людей восприятие окружающего мира. Оно уже тестировалось в украинской столице, уверен Сочка, ведь в последнее время количество странных ДТП в Киеве увеличилось на 60%.

Тем временем правительства всех мировых стран продолжают не признавать контакт с внеземной цивилизацией.

Ранее уфологи заявили, что планета-убийца Нибиру готовится "сожрать" Землю 12 августа. В понедельник Нибиру столкнется с Землей и наступит конец света, убеждены они.