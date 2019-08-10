Стал известен секрет идеальной фигуры Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон - трижды мама, но выглядит идеально / Instagram

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в свои 37 лет и после рождения троих детей сохраняет прекрасную физическую форму. Она носит одежду 6-го размера по британским меркам (40-й размер в Украине), хотя самый популярный размер среди ее соотечественниц - 16-й. Daily Express раскрыло секрет, как же удается герцогине Кембриджской сохранять идеальную фигуру.

Чтобы всегда быть в форме, Кейт Миддлтон ежедневно занимается спортом дома. При этом у нее нет личного тренера – герцогиня сама делает кардио и упражнения с гантелями. Также герцогиня Кембриджская очень любит пробежки, особенно вокруг загородного поместья Anmer Hall, которое расположено в деревне Анмер графства Норфолк.

Чтобы иметь плоский живот, мать троих детей делает планку - ей удается замереть минимум на 45 секунд. Также она делает упражнения с фитболом – швейцарским гимнастическим мячом. Он помогает накачать пресс. Делает упражнения Кейт Миддлтон каждый день, по десять подходов.

Читайте такжеКак похудеть за лето: диетолог назвала самый эффективный методЧто касается питания для идеальной фигуры, то завтракает Миддлтон кашей с ягодами. Также она любит домашнюю пищу, в которой не очень много сахара, соли и насыщенных жиров.

Напомним, в мае стало известно, что супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы стать мамой в четвертый раз.