Конец света и столкновение с Нибиру: ученый рассказал о последней надежде Земли

12 августа 2019, 06:05

Солнце сможет защитить Землю от смертоносной Нибиру.

Нибиру
Солнце защитит Землю от смертоносной Нибиру / Daily Express

Планеты Нибиру, скорее всего, не существует на самом деле, а если бы она и существовала, ее бы уже за многие годы наблюдений хоть один раз бы увидели, заявил советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

Он подчеркнул, что от возможных столкновений с другими небесными телами Землю оберегают Солнце и Юпитер.

"Эти планеты имеют такую огромную массу по отношению к Земле! Ну вот, если в цифрах: масса Солнца равна 99,8 процента массы всей Солнечной системы! Конечно же, оно, скорее всего, притянет к себе космическое тело, которое будет лететь к Земле" - пояснил он в комментарии Фактам.

Вместе с тем он отметил, что конец света обязательно будет.

"Но к тому времени на Земле уже не останется ни наших внуков, ни правнуков, ни прапраправнуков… Никого не останется. Скорее всего, через 150 миллионов лет на Земле жизни уже не будет. Наше будущее — это планета Марс. Сама Солнечная система начала образовываться 10 миллиардов лет назад. Солнце появилось примерно в одно время с Землей — 5 миллиардов лет. Ну вот, еще примерно такой же срок Солнце прослужит. А потом потухнет", - сказал ученый.

Читайте такжеЗнамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"Говоря о вероятности столкновения Земли с космическим телом, Кузнецов сообщил, что ближайшая опасная дата намечена примерно на 2029 год.

"К Земле летит крупный астероид Апофез. Потом, в 2036 году, он пролетит еще ближе к Земле. О последствиях мы пока ничего сказать не можем. Но, думаю, что обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на какой высоте он пройдет от Земли. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо", - спрогнозировал эксперт.

В то же время он не исключил вероятности существования инопланетян и контактов с гуманоидами.

"Если они прилетят с исследовательской целью, то… Исследователи не бывают злыми и кровожадными. Если у инопланетян будут космические корабли, способные преодолевать огромные расстояния, значит по интеллекту они ушли далеко от нас. Инопланетяне, которые посетят Землю, будут высокоморальными, на высокой ступеньке умственного развития. И, думаю, очень удивятся тому, как мы губим свою планету.

Предположим, Земля — это наш космический корабль. А мы — члены экипажа. Можете себе представить, чтобы космонавты в космосе уничтожали свое летательное средство, других членов экипажа? Вот и я не могу. Думаю, что инопланетяне, посетив нашу Землю, будут неприятно удивлены тем, что увидят у нас", - резюмировал ученый.

Напомним, ранее в Сети показали смертоносный хвост Нибиру.

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