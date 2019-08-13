Амброзия: когда цветет, как выглядит и лечение аллергии

Амброзия фото / Grow-me

Еще со времен легенд и мифов Древней Греции известно, что амброзия – пища богов (а нектар – напиток, соответственно). Однако, времена – они меняются и ныне даже по фото понятно, что амброзия – злостный карантинный сорняк, приводящий в ужас всех людей, работающих в сельском хозяйстве и страдающих от аллергии. Как выглядит амброзия - можно посмотреть на фото. Это растение с яркой зеленой окраской, резными листами и мощной корневой системой. Соцветия желтые и в виде корзинок.

Амброзия: виды

Сейчас ботаники выделяют три виды амброзии – полыннолистную,трехраздельную и многолетнюю. В пределах Украины самый распространенный – полыннолистная амброзия.

Амброзия полыннолистая / Яблуком

Когда-то она зародилась в прериях континента Северная Америка. Но, в эпоху его освоения и завоевания амброзию завезли в Европу. Где она распространилась сразу и широко. В Украине полыннолистная амброзия чаще всего встречается в широких, привольных и земельно-щедрых южных регионах.

Читайте такжеКак победить сезонную аллергиюЧаще всего семена амброзии распространяются вкупе с отечественным либо импортированным семенным/ продовольственным зерном, продуктами его переработки (шротом соевым, комбикормом и т.п.), отходами от переработки семян (шелуха подсолнечника, отходы семян люцерны / клевера etc), с сеном, соломой, в том числе и с подстилкой в грузовиках, с рассадой и другими материалами.

Когда цветет амброзия

С середины лета вплоть до начала осени – вот период цветения амброзии. Именно в это время количество страдающи от аллергии на нее (чихающих людей с покрасневшими глазами резко увеличивается). Пыльца, выбрасываемая в атмосферу цветущей амброзией, – самая агрессивная в растительном мире и регулярно вызывает аллегрию у людей

Амброзия цветение / 24 канал

Амброзия - аллергия и ее лечение

Лечат аллергию от амброзии приблизительно по такой схеме – сперва назначают антигистаминные препараты, подавляющие реакцию на аллерген. Иногда может понадобиться средство, снимающие отек слизистой оболочки носа. В самых жестких случаях могут понадобиться даже капли для глаз.

Аллергия амброзия / ТСН

В общем, схема лечения аллергии на амброзию примерно та же, что и при аллергии на пыльцу деревьев/ трав. К слову, у людей, которые страдают из-за амброзии, чаще всего возникают аллергические реакции на семечки, орехи, мед, растительное масло (подсолнечное и кукурузное), а также на дыню и арбуз.