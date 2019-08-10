Парапсихолог оценила вероятность гибели Земли из-за Нибиру

Земля не погибнем из-за Нибиру, полагает парапсихолог / planetanovosti.com

Парапсихолог, участница проекта Битва экстрасенсов Лариса Могила считает, что версия о гибели Земли из-за Нибиру (планета Х, "планета смерти") является абсурдной.

У планеты Х нет цели столкнуться с Землей, рассказала эксперт в интервью Фактам.

Собеседница, подчеркнула, что при угрозе столкновения Нибиру с Землей, "планету смерти" уже четко можно было бы увидеть в телескоп.

"…Версия о том, что Земля погибнет от Нибиру, лично мне кажется абсурдной. Я как парапсихолог изучаю подобные явления, долгое время изучала и феномен Нибиру. У этой планеты нет цели столкнуться с Землей…", - заявила Могила.

По словам парапсихолога, если придерживаться версии, что на Нибиру есть жизни, тогда при столкновении с нашей планетой ее жители погубят не только землян, но и себя.

Ранее уфологии утверждали, что Нибиру летит к Земле со стороны Венеры и атакует нашу планету. Также уфологи предупредили, что гибель человечества нельзя предотвратить - 12 августа наступит конец света.