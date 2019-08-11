"Умопомрачительный вкус": названа идеальная пропорция фруктов и овощей в смузи

Идеальная пропорция фруктов и овощей в смузи - 25:75 процентов, сообщила эксперт / Скриншот

Специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина сообщила, что в фруктово-овощных смузи идеальная пропорция фруктов и овощей - 25:75 процентов.

Такие смузи почти не содержат сахаров, а вкус получается "просто умопомрачительный", написала эксперт в Instagram.

Медушкина подчеркнула, что фруктово-овощные и травяные смузи несут пользу для организма, в частности, обеспечивают его железом и повышают уровень гемоглобина.

"…дают антиоксидантный эффект, т.е. замедляют старение кожи, оздоравливают сердечно-сосудистую систему, содержат много клетчатки, поэтому отлично чистят кишечник, улучшают цвет лица", - добавила специалистка.

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова написала, что фруктовые смузи - это не здоровая еда, поскольку в них содержится много фруктозы. Врач отметила, что фруктовые смузи могут быть в рационе взрослых в том случае, если нужно быстро восстановить силы, а возможности поесть нет.