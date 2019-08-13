Стало известно, длина какого мужского органа важна для женщин

13 августа 2019, 04:01

Сильнее всего женщин привлекают мужчины с длинными ногами.

Фитнес, мужчины, пресс
Иллюстративное фото / Weheartit.com

Оказывается, парни и мужчины, которых природа и родители наградили длинными ногами, кажутся девушкам и дамам чрезвычайно сексуальными.

К такому выводу после исследования пришли сотрудники Королевского общества науки (Великобритания). Сперва они измерили антропометрию у 9 тысяч американских солдат.

Больше всего в измерениях их интересовали соотношение разных конечностей и тела. Затем все полученные данные изменили на компьютере − например, кому-то из солдат удлинили руки, кому-то укоротили торс и т.д. И лишь затем подборку измененных снимков мужчин показали нескольким сотням гетеросексуальных женщин.99% респонденток заявили, что сильнее всего их сексуально привлекают мужчины с длинными ногами.

Читайте такжеВрач объяснила, когда женщины и мужчины готовы к сексу: назван возрастПо мнению ученых, подобная симпатия вызывается через подсознание. Дамы полагают, что некоторые наследственные заболевания — диабет второго типа, заболевания сердца, повышенное артериальное давление — свойственны коротконогим людям. А желание выбрать здорового мужчину с перспективой дальнейшего появления на свет хорошего потомства еще никакие достижения цивилизации не смогли отменить.

Напомним, ранее ученые рассказали, каково настоящее значение орального секса для организма. До этого стало известно, что людей сильнее всего раздражает во время секса.

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