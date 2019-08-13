Ученые выяснили, как связаны тяга к чтению и шансы на знакомство с сексом

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Оказывается, привычка к более-менее регулярному чтению вполне способная помочь в обустройстве личной жизни.

К такому выводу пришли сотрудники американского сайта знакомств eHarmony. Они провели исследование – для того, чтобы выяснить, благодаря каким хобби увеличивается популярность пользователей сайта. В результате были изучены и проанализированы данные нескольких тысяч анкет.

Сюрпризом стало уже то, что слово "чтение" в графе "хобби" заметно увеличивает шансы пользователя на знакомство. К примеру, мужчина, написавший, что он предпочитает проводить досуг в компании книг, а не на пьянках-гулянках, получает +19% к числу сообщений от заинтересованных девушек, чем тот, кто не указывал "чтение" среди своих интересов. Соответственно, чаще всего у такого мужчины завязываются отношения и случается секс.

Напомним, ранее врач объяснил, почему женщин отворачивает от секса. До этого медики рассказали, как и почему людей тянет заниматься сексом.