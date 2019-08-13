Популярную соцсеть Tumblr продали за копейки после отказа от порно-контента

13 августа 2019, 14:07

После массового ухода пользователей стоимость соцсети снизилась до жалких трех миллионов.

Tumblr
Tumblr продали за копейки после удаление порнографического контента

Компания Verizon продала социальную сеть Tumblr владельцам движка сайта Wordpress компании Automattic.

Официально точная сумма сделки не разглашается, однако по данным СМИ она оказалась меньше 3 миллионов долларов.

Любопытно, что ещё в 2013 году сама Yahoo! купила Tumblr за $1,1 млрд.

Причиной столь серьёзного падения стоимости стал целый спектр проблем. Во-первых, это монетизация, которая оказалась неэффективной. При этом даже после вхождения в состав Yahoo!, руководство социальной сети не знало, как заработать на ней.Во-вторых, "мину" под днище Tumblr подложила политика правильного контента. На ресурсе запретили материалы 18+, что резко понизило её ставки по сравнению с другими социальными сетями - "взрослые" фото и арт были главной ценностью Tumblr. 

Это произошло в 2018 году, после того, как в 2016-м Verizon купила Yahoo! и её активы.

После того, как Apple удалила мобильный клиент Tumblr из App Store, руководство соцсети начало "чистку" ресурса, что снизило посещаемость минимум на треть.

Запрещённый контент включал в себя фотографии, видеоролики и GIF-изображения с изображением гениталий и других обнаженных частей тела человека, включая иллюстрации. Исключением являются иллюстрации (кроме изображений с половыми актами) и изображения с обнаженными статуями, на которых изображена нагота. 

Читайте такжеУченые выяснили, почему заниматься жестким BDSM-сексом полезно для здоровьяЗабавно, что в этом году сервис уже хотел купить крупнейший "взрослый" ресурс в мире — Pornhub. Вице-президент порно-тьюба Кори Прайс заявил, что Tumblr был безопасным приютом для тех, кто хочет исследовать и выражать свою сексуальность, включая поклонников контента для взрослых.

Однако сделка по неизвестным причинам не состоялась.

Прогнозировать судьбу Tumblr пока сложно, хотя в Automattic хотят, судя по всему, объединить свой движок и платформу микроблогов. Учитывая, что почти четверть сайтов в мире работают на Wordpress, это может сработать.

Напомним, что сервис создали в 2007 году. Вскоре платформу стали регулярно использовать порядка 75 тысяч человек. В 2009 году появилось приложение для iPhone, затем для Blackbeery. В 2010 году сервис получал 15 тысяч новых пользователей ежедневно и более 2 миллионов записей в сутки.

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