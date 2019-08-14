Эксперт посоветовал, как в 50 выглядеть на 25

Чтобы сохранить молодость, нужно ходить к косметологу, посоветовал пластический хирург / Фото: estet-portal.com

Пластический хирург Андрей Якобчук поделился, что маленькие шаги в профилактике старения нужно делать с 20 лет - очень плавно и мягко.

Иногда в год достаточно одного визита к косметологу, чтобы к 40-50 годам выглядеть на 25, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, в 25-30 лет можно делать более специфические процедуры, поскольку появляются первые морщинки и снижается тонус кожи.

"Правильным будет сходить к косметологу. Сделать инъекцию ботокса (от упоминания которого почему-то все продолжают падать в обморок), сделать какие-то массажи лица…", - отметил эксперт.

Хирург добавил, что также можно сделать незначительную контурную пластику. "…И поддерживать это из год в год… Если не проявлять внимания к своей внешности, а потом прийти в 50 лет и сказать: "Доктор, любые деньги, только сделайте меня опять 20-летней принцессой"… То это уже не получится…", - подчеркнул Якобчук.

Напомним, в Великобритании ученые Бристольского университета нашли "эликсир молодости". Исследователи выяснили, что самое лучшее средство от старения - физическая активность.