Спортивный диетолог посоветовала, что съесть на поздний ужин

Во время позднего ужина можно съесть нежирную птицу, сообщила спортивный диетолог / 1zoom.ru

Спортивный диетолог Ольга Усенко посоветовала, что на поздний ужин - 22:00 - 23:00 - без вреда для фигуры можно съесть, в частности, овощи, нежирную птицу, рыбу и морепродукты.

Поздно вечером также можно "заправиться" яичным белком, написала эксперт в Instagram.

Усенко подчеркнула, что правильным считается ужин до 20:00, но более поздний ужин необходим тем, кто ложится очень поздно.

"…(во время позднего ужина - Ред.) больше упор на зеленые овощи. Зеленые овощи можно разбавить редиской и помидором только… нежирная птица - белок не отложится у вас на боках если калорийность всего дня не в профиците", - отметила она.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюДиетолог добавила, что белок нужно есть с овощами. "Берите из расчета 100 граммов белковой пищи на 150-200 граммов овощей", - посоветовала эксперт.

Напомним, диетолог Светлана Фус сообщала, что ужинать стоит за 3-4 часа до сна. Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова предупреждала, что на ночь лучше не есть сырое мясо и рыбу, а также сырые яйца и фастфуд.