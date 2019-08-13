Google вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисам

Google вводит упрощение аутентификации с помощью локальной проверки отпечатка пальца / Reuters

Сканеры отпечатков пальцев уже давно и прочно прописались в смартфонах. Найти модель без него — уже целое дело, хотя в тех же ноутбуках сканеры остаются прерогативой бизнес-моделей. Их можно использовать для блокировки доступа к тому или иному приложению, подтверждению оплаты и так далее.

Но теперь в компании Google решили расширить функциональные возможности дактилоскопических сенсоров. К примеру, их можно использовать в качестве мастер-пароля для авторизации на сайтах, сетевых ресурсах, приложения и так далее.

Первоначально планируется реализовать это только для ряда сервисов "корпорации добра" и только на телефонах Pixel. Но в будущем все смартфоны под управлением Android 7.0 и новее получат поддержку новой функции.

Читайте такжеДля смартфонов Huawei запретили Facebook, WhatsApp и InstagramОбещано, что это произойдёт в ближайшие несколько дней. Разумеется, включение такого способа ввода будет опциональным - желающие заходить по старинке при помощи пароля смогут это делать, как и прежде.

При этом отметим, что новая версия Android Q под номером 10 выйдет уже в сентябре. В ней ожидается немало улучшений. Скорее всего, именно там и появится поддержка сканеров отпечатка пальца в качестве пароля.

В компании особо акцентируют внимание на том, что сканирование производится локально, а на сервер отправляется только криптографическое подтверждение правильности сканирования, а не сам отпечаток. Подобное, к слову, планируется реализовать и в плане распознавания лица. Там тоже данные будут обрабатываться исключительно на смартфоне.

Также напомним, что новые смартфоны Pixel могут получить двойную или даже тройную камеру. Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL в мае этого года и объявила их стоимость.