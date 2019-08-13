"Не нитраты": названа главная угроза арбузов

В арбузе угрозу несут бактерии, которые находятся на его поверхности, предупредила Ульяна Супрун / gazeta.ru

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что главную угрозу в арбузах представляют не нитраты, а грязь на их поверхности, в которой могут жить бактерии сальмонелла и листерия, которые провоцирую болезни сальмонеллез и листериоз соответственно.

Если купить половину арбуза в супермаркете, то в разрез могут попасть бактерии, предупредила чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун добавила, что в арбузах количество нитратов варьирует, однако допустимая Всемирной организацией здравоохранения норма для человека весом 60 кг составляет 300 мг.

"Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, который щедро поливали аммонийной селитрой. Эта норма рассчитана, прежде всего, для младенцев - 50 мг/кг, а младенцы значительно уязвимее к действию нитратов, чем взрослые и старшие дети", - подчеркнула она.

Читайте такжеРанние арбузы и дыни: медики назвали признаки отравления нитратамиИ.о. министра добавила, что после арбузов бывает плохо из-за бактерий, которые находятся на его поверхности, и могут попасть в мякоть.

"Тошнота, диарея, боль в животе сопровождают кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез и листериоз. Salmonella и listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке возле мяса", - предупредила чиновница.

Супрун подчеркнула, что если грязные арбузы перед покупкой резать и пробовать, или съесть дома немытыми, то в мякоть с их поверхности могут попасть бактерии, а потом оказаться в кишечнике.

Ранее сообщалось, что арбуз - это диетическая ягода, в нем содержится много пектинов, благодаря которым из организма выводятся токсины. Арбуз - один из лидеров по содержанию очень мощного антиоксиданта - ликопена.