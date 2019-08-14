Как правильно принимать душ: ученые дали полезные советы

Экперты не рекомендую мыться под очень горячей водой / Freepik

Душ – неизменный спутник каждого человека, который заботится о гигиене. Но, оказывается, это не такая простая задача – правильно принимать водные процедуры, чтобы взбодриться утром и расслабиться вечером.

Американские ученые рассказали, как не допускать ошибок и правильно принимать душ. В частности, издание Daily mail назвало пять самых распространенных ошибок, которые люди совершают в "банный день".

Итак, что делать не рекомендуется:

1. Мыться часто и долго. В таком случае мы лишаем кожу защитного слоя бактерий, которые борются с инфекциями. Кроме того, долгий контакт с водой делает кожу сухой. Регулярно нужно мыть только зону ниже пояса и не задерживаться в воде более 20 минут.

2. Всегда пользоваться мылом. Это еще одна распространенная ошибка. Дерматологи считают, что лучше всего тело человека очищает сама вода. Шампуни и гели содержат обезжиривающие вещества, поэтому состав лучше смывать сразу. Кроме того, моющие средства могут спровоцировать экзему. Ученые считают, что постоянно мыть руки с мылом нужно лишь во время сезона гриппа.

3. Использовать мочалку. Мочалка - рассадник для бактерий, они могут попасть в ранки и спровоцировать воспаление. Поэтому мочалки нужно менять раз в два месяца и сушить после каждого использования.

4. Мыть голову слишком горячей водой. Горячая вода активирует сальные железы, поэтому очень скоро волосы снова станут грязными.

5. Подставлять лицо под струю душа. Давление воды, особенно горячей, может усилить видимость капилляров и привести к пересушиванию кожи.

Ученые уверены, что чрезмерная гигиена может очень сильно повредить коже, так как слой пота и кожного сала являются основными защитниками организма как от обезвоживания, так и разных заболеваний. Дерматологи рекомендуют мыться не больше семи-десяти минут и при температуре воды 36 градусов. Лучше повторять процедуру 2-3 раза в неделю. Что касается людей с излишне чувствительной кожей, для них оптимальным решением является приём душа 2-3 раза в неделю.

Напомним, ранее эксперт сказал, при каких болезнях нельзя купаться. В частности, людям, которые страдают сахарным диабетом или эпилепсией, не стоит заходить в воду.