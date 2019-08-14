Переводчик онлайн: какой переводчик с английского на русский или украинский лучше

Переводчик уже давно стал привычным сервисом для многих. Журналисты, бизнесмены, технические специалисты - все они порой вынуждены использовать Google переводчик.

Однако, как и во всех остальных случаях, есть системы лучше или хуже по качеству. Потому сегодня мы поговорим, какой переводчик с английского на русский лучше.

Онлайн-переводчик Google

Google Translate

Один из самых популярных - переводчик Гугл. Этот онлайн переводчик поддерживают ряд языков, оснащён системой распознавания языков и позволяет переводить тексты длиной до 5000 символов за один раз. Поддерживается возможность разбиения текстов на кусочки, если он более пяти тысяч знаков.

Преимуществом можно считать бесплатность системы, достаточно точный перевод с языка на язык, возможность быстрого переключения между несколькими избранными языками.

Также в плюс ему можно поставить перевод сайтов "на лету", хотя тут же кроется минус — после обновления интерфейса это стало сложнее делать. Да и при выделении текста на странице (Ctrl + A) выделяются все элементы, в том числе меню. Этого лишён следующий переводчик с русского на английский.

Онлайн-переводчик Yandex

Яндекс Переводчик

Ещё один переводчик онлайн - переводчик Яндекс. Его преимущество над заокеанским конкурентом — лимит в 10 000 символов. Есть поддержка ряда языков, в том числе малых народов России, возможность переводить сайты и так далее. Но последнее реализовано на отдельной странице, что неудобно.

Зато текст выделять — самое то. За пределы текстового поля выделение не выходит. В целом, переводчик Яндекс довольно хорош, а качество перевода иногда превосходит Google. Перевести с английского на украинский также лучше и точнее выходит у Яндекса, как и перевести с английского на русский.

Онлайн-переводчик Bing

Bing ничем особо не примечателен хотя переводчик русско-английский есть. Несколько десятков языков, автоопределение, лимит в 5000 тысяч знаков.

Любопытен разве что автоматическим переводом твитов в сети микроблогов Twitter. Причём перевод этот весьма "хромает".

Free Translation

Free Translation gоддерживает 32 языка и позволяет переводить данные как в автоматическом режиме (бесплатно), так и с использованием услуг профессионального переводчика (платно). Переводчик с английского на русский и с английского на украинский есть.

Также предусмотрена возможность переводить веб-страницы.

Переводчик Worldlingo

Worldlingo

Аналог предыдущего, тоже 32 языка. Но особенностью Worldlingo является не просто возможность перевести с английского на русский, но также работа с текстами определённой тематики.

Babel Fish

Сервис по качеству работы сравним с Google Translate, однако максимальный объём текста ограничен примерно 800 словами (5 Кбайт). Это ограничение действует и при переводе веб-страниц. В остальном, Babel Fish весьма годный. К слову, название взято из книги "Автостопом по Галактике" Дугласа Адамса.

Online.ua

Если вам нужно перевести с русского на украинский или с английского на украинский, то можно использовать следующий сервис онлайн-перевода. Он поддерживает всего 7 языков, но зато может использовать тематику, чтобы перевод был точнее. А под окном собственно перевода есть словарь.

Переводчик больших текстов

Этот переводчик онлайн имеет как полную, так и мобильную версии.

Поддерживает целых 104 языка, есть автоопределение, а вот лимитов нет. О качестве же перевода судить пока сложно, однако, похоже, понять переведённый текст вполне реально. Значит - работает.

Таким образом если вам нужно осуществить перевод онлайн, то выбрать есть из чего. Переводчик с русского на английский, с английского на русский и так далее больше не является чем-то уникальным. Это привычный рабочий инструмент, не более.