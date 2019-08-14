Новый флагманский смартфон Xiaomi скоро появится в Европе

Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе

На странице Facebook нидердландского подразделения компании Xiaomi сообщают о скором выходе на международный рынок флагманского смартфона Mi 9T Pro.

Новый смартфон Xiaomi - модель, которая представляет собой флагманское решение и должна дополнить существующий модельный ряд. Новинка известна в Китае как K20 Pro, и пока его не выпятили в продажу. Хотя "младший брат" в лице Xiaomi Mi 9T уже доступен в розничных сетях.

Сообщатся, что "прошка" станет доступна уже на будущей неделе, в следующий вторник, 20 августа. Новинка получит топовый процессор Snapdragon 855 и стоит €429 за версию 6/64 ГБ и €479 за вариант 6/128 ГБ. Модели с более высоким объёмом ОЗУ пока не представлены, но, очевидно, их тоже стоит ожидать в ближайшее время. Предзаказ уже открыт.

Читайте такжеGoogle вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисамКупить смартфон Xiaomi можно будет позже - официальных цен по Украине и России пока нет, но можно предположить, что они будут существенно выше европейских. В аппаратном плане новинка будет обладать AMOLED-дисплеем диагональю 6,39-дюйма, тройной основной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модулем NFC.

Сначала модель выйдет на рынки Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, затем появится по всей Европе. Будут доступны белый, красный, синий и чёрный цвета.