Новый флагманский смартфон Xiaomi скоро появится в Европе

14 августа 2019, 13:04

Речь идёт о модели Mi 9T Pro, которая является глобальной версией K20 Pro

Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе
Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе

На странице Facebook нидердландского подразделения компании Xiaomi  сообщают о скором выходе на международный рынок флагманского смартфона Mi 9T Pro.

Новый смартфон Xiaomi - модель, которая представляет собой флагманское решение и должна дополнить существующий модельный ряд. Новинка известна в Китае как K20 Pro, и пока его не выпятили в продажу. Хотя "младший брат" в лице Xiaomi Mi 9T уже доступен  в розничных сетях.

Сообщатся, что "прошка" станет доступна уже на будущей неделе, в следующий вторник, 20 августа. Новинка получит топовый процессор Snapdragon 855 и стоит €429 за версию 6/64 ГБ и €479 за вариант 6/128 ГБ. Модели с более высоким объёмом ОЗУ пока не представлены, но, очевидно, их тоже стоит ожидать в ближайшее время. Предзаказ уже открыт.

Читайте такжеGoogle вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисамКупить смартфон Xiaomi можно будет позже - официальных цен по Украине и России пока нет, но можно предположить, что они будут существенно выше европейских. В аппаратном плане новинка будет обладать AMOLED-дисплеем диагональю 6,39-дюйма, тройной основной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модулем NFC.

Сначала модель выйдет на рынки Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, затем появится по всей Европе. Будут доступны белый, красный, синий и чёрный цвета. 

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