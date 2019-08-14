Диетолог рассказала, какой рис полезнее

Бурый рис нешлифованный - полезный, сообщила диетолог / Скриншот

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что стоит употреблять рис, который подвергся минимальной обработке - такой продукт сохраняет максимум витаминов и клетчатки.

Для приема в пищу отлично подходит шелушеный рис (бурый рис), который не шлифовали, он проходит самую простую обработку - просто удаляется твердая часть, написала эксперт в Instagram.

Врач отметила, что дикий рис действительно содержит больше клетчатки, чем белый.

"…Не имеет значения черный рис, красный или коричневый, все они после тепловой обработки в пять раз теряют в содержании витаминов и минералов. Выбирайте тот, что любите", - посоветовала медик.

Ранее эксперты Национального исследовательского центра Здоровое питание сообщили, что самые полезные крупы, с которых стоит начинать свой день, - это, в частности, коричневый и дикий рис, гречка и цельнозерновой геркулес (овсянка).