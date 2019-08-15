Ученые рассказали, как легко нравиться женщинам и добиваться от них секса

Женщина / Maxim

Для того, чтобы иметь успех у женщин (в том числе и в постели) мужчинам нужно вести себя куда суровее и не улыбаться.

К такому выводу после длительных исследований пришли ученые из Медицинского колледжа Ягеллонского университета (Польша). Изначально перед ними стояла задача выяснить - как репродуктивные способности женщины связаны с проявлением у мужчины "темной триады". Это психологический термин, который означающий сочетание таких качеств – макиавеллизм (привычка к манипуляции), нарциссизм (неприкрытое самолюбование) и психопатия (асоциальное поведение и беспощадность).

Оказалось, что большинство женщин неизменно тянет к мужчинам нарциссического склада, которые практически везде расхаживают с суровым и неприступным выражением лица. Более того, дамы гораздо охотнее с такими представителями сильного пола вступают в сексуальные отношения.

Напомним, ранее ученые рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину. До этого ученые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс.