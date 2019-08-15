Особо сложное: в чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака

15 августа 2019, 10:44

Последнее полнолуние лета состоится в 15:29 по киевскому времени.

В чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака
В чем особенность последнего полнолуния лета и влияние на знаки Зодиака / 1zoom.ru

15 августа 2019 наступит последнее летнее полнолуние.

Астрологи предупреждают: нас ждет "осетровая" Луна – и в это время нужно быть осторожным со своими желаниями и поступками.

Полнолуние 15 августа 2019: в каком знаке будет

Сегодняшнее полнолуние пройдет в созвездии знака Зодиака Водолей.

Полнолуние 15 августа 2019: во сколько

Последнее полнолуние лета состоится в 15:29 по киевскому времени.

В чем особенность полнолуния 15 августа 2019

Астролог Валентина Виттрок отмечает, это полнолуние станет сложным вдвойне. Ведь накануне Луна вошла в знак мятежного Водолея, пишут Факты. Одновременно спутница Земли создала напряженный аспект к ретроградному Урану, что находится в знаке Тельца.

Людей ожидают взрывы эмоций и плохое самочувствие на ровном месте, им грозят спазмы сосудов и внутренних органов, а также бессонница.

Днем 15 августа многие будут склонны к преувеличениям: любое слово может восприняться как оскорбление. В отношениях возможны приступы ревности и ссоры, что повлекут за собой горькие последствия.

Важный аспект: в период полнолуния нужно поаккуратнее обращаться с деньгами.

Астрологи не советуют делать импульсивных покупок (они вряд ли будут удачными), лучше в это время экономить.

А вот у астролога Влада Росса нашлись и слова утешения.

"Символ полнолуния – Бегущая собака, что сулит дружелюбие, теплые отношения, любовь и брак. Именно с этого полнолуния начнется соединение Венеры и Марса, потому, начиная с 15 августа можно играть свадьбы", – рассказал он Главреду.

По его словам, в это время возможна любовь с первого взгляда.

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Полнолуние 15 августа 2019: что делать

В день полнолуния 15 августа 2019 нужно:

  • подвести итоги – причем это должны быть предварительные всего года;
  • проанализировать свои достижения;
  • четко сформулировать, чего еще хотите добиться.

Полнолуние: что категорически нельзя делать

В этот день не стоит:

  • одалживать деньги;
  • подписывать важные документы;
  • просить повышения зарплаты/в должности – дело может обернуться скандалом или увольнением;
  • ссориться;
  • отправляться в дальние путешествия;
  • решаться на эксперименты с прической.

Также стоит перенести намеченную на полнолуние операцию или любое хирургическое вмешательство: риск кровотечений возрастает в это время, а полученные раны долго заживают.

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Как полнолуние в августе повлияет на каждый знак Зодиака

Гороскоп на 15 августа 2019, день августовского полнолуния, довольно противоречив. Одним он сулит неприятности, а другим – сказочную удачу. 

Гороскоп – Овен

Полнолуние добавит им напористости и наполнит уверенностью, что обернется неплохой прибылью.

Гороскоп – Телец

Чтобы заарканить удачу за хвост, придется попросить о помощи, самостоятельная работа солидных барышей не принесет.

Гороскоп – Близнецы

Время благоприятно для поисков новой работы. Да и в целом идей для реализации хватает.

Гороскоп – Раки

Им светит неожиданная прибыль.

Гороскоп – Лев

Их ждет головокружительный успех, особенно на рабочем фронте. Главное – сторониться ссор и самому тон не повышать.

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Чтобы привлечь удачу, придется пойти на риск. Иначе все так и останется на прежнем уровне.

Гороскоп – Скорпион

Любовный гороскоп на 15 августа 2019 сулит им роковую встречу – но виртуальную: вероятно, в соцсетях. Время для романтических приключений самое подходящее.

Гороскоп – Стрелец

Финансовый гороскоп на 15 августа 2019 обещает этому знаку прибыль – но не личную, а за счет кого-то из членов семьи.

Гороскоп – Козерог

Еще один прекрасный любовный гороскоп на 15 августа 2019 у Козерогов. Всё очень романтично и даже есть шанс на предложение руки и сердца.

Гороскоп – Водолей

Это самые большие счастливчики дня. Их ждут приятные сюрпризы и дома, и на работе.

Гороскоп – Рыбы

Отличный период для планирования путешествий. Если есть желание, то сейчас для заказа нужных билетов/путевки самое время.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 12-18 августа. В течение недели нужно быть внимательными на дороге: высока вероятность попасть в аварию.

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