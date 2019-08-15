Особо сложное: в чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака

Последнее полнолуние лета состоится в 15:29 по киевскому времени.
15 августа 2019 наступит последнее летнее полнолуние.
Астрологи предупреждают: нас ждет "осетровая" Луна – и в это время нужно быть осторожным со своими желаниями и поступками.
Полнолуние 15 августа 2019: в каком знаке будет
Сегодняшнее полнолуние пройдет в созвездии знака Зодиака Водолей.
Полнолуние 15 августа 2019: во сколько
Последнее полнолуние лета состоится в 15:29 по киевскому времени.
В чем особенность полнолуния 15 августа 2019
Астролог Валентина Виттрок отмечает, это полнолуние станет сложным вдвойне. Ведь накануне Луна вошла в знак мятежного Водолея, пишут Факты. Одновременно спутница Земли создала напряженный аспект к ретроградному Урану, что находится в знаке Тельца.
Людей ожидают взрывы эмоций и плохое самочувствие на ровном месте, им грозят спазмы сосудов и внутренних органов, а также бессонница.
Днем 15 августа многие будут склонны к преувеличениям: любое слово может восприняться как оскорбление. В отношениях возможны приступы ревности и ссоры, что повлекут за собой горькие последствия.
Важный аспект: в период полнолуния нужно поаккуратнее обращаться с деньгами.
Астрологи не советуют делать импульсивных покупок (они вряд ли будут удачными), лучше в это время экономить.
А вот у астролога Влада Росса нашлись и слова утешения.
"Символ полнолуния – Бегущая собака, что сулит дружелюбие, теплые отношения, любовь и брак. Именно с этого полнолуния начнется соединение Венеры и Марса, потому, начиная с 15 августа можно играть свадьбы", – рассказал он Главреду.
По его словам, в это время возможна любовь с первого взгляда.
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Полнолуние 15 августа 2019: что делать
В день полнолуния 15 августа 2019 нужно:
- подвести итоги – причем это должны быть предварительные всего года;
- проанализировать свои достижения;
- четко сформулировать, чего еще хотите добиться.
Полнолуние: что категорически нельзя делать
В этот день не стоит:
- одалживать деньги;
- подписывать важные документы;
- просить повышения зарплаты/в должности – дело может обернуться скандалом или увольнением;
- ссориться;
- отправляться в дальние путешествия;
- решаться на эксперименты с прической.
Также стоит перенести намеченную на полнолуние операцию или любое хирургическое вмешательство: риск кровотечений возрастает в это время, а полученные раны долго заживают.
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Как полнолуние в августе повлияет на каждый знак Зодиака
Гороскоп на 15 августа 2019, день августовского полнолуния, довольно противоречив. Одним он сулит неприятности, а другим – сказочную удачу.
Гороскоп – Овен
Полнолуние добавит им напористости и наполнит уверенностью, что обернется неплохой прибылью.
Гороскоп – Телец
Чтобы заарканить удачу за хвост, придется попросить о помощи, самостоятельная работа солидных барышей не принесет.
Гороскоп – Близнецы
Время благоприятно для поисков новой работы. Да и в целом идей для реализации хватает.
Гороскоп – Раки
Им светит неожиданная прибыль.
Гороскоп – Лев
Их ждет головокружительный успех, особенно на рабочем фронте. Главное – сторониться ссор и самому тон не повышать.
Читайте такжеГороскоп на август-2019: какие знаки зодиака обретут счастье и кто под угрозойГороскоп – Весы
Чтобы привлечь удачу, придется пойти на риск. Иначе все так и останется на прежнем уровне.
Гороскоп – Скорпион
Любовный гороскоп на 15 августа 2019 сулит им роковую встречу – но виртуальную: вероятно, в соцсетях. Время для романтических приключений самое подходящее.
Гороскоп – Стрелец
Финансовый гороскоп на 15 августа 2019 обещает этому знаку прибыль – но не личную, а за счет кого-то из членов семьи.
Гороскоп – Козерог
Еще один прекрасный любовный гороскоп на 15 августа 2019 у Козерогов. Всё очень романтично и даже есть шанс на предложение руки и сердца.
Гороскоп – Водолей
Это самые большие счастливчики дня. Их ждут приятные сюрпризы и дома, и на работе.
Гороскоп – Рыбы
Отличный период для планирования путешествий. Если есть желание, то сейчас для заказа нужных билетов/путевки самое время.
Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 12-18 августа. В течение недели нужно быть внимательными на дороге: высока вероятность попасть в аварию.