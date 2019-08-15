Как скачать видео с YouTube на телефон и компьютер

Для загрузки любимых роликов с ютуба существует огромное количество полезных программ, расширений и сайтов.
Видеосервис YouTube известен всем. Там выкладывают тысячи видео самой разной тематики, которые можно добавлять в плейлисты и смотреть в любое время.
Но иногда интернета нет, а бывает так, что ролики удаляют. И потому возникает вопрос — как скачать как скачать видео с YouTube на компьютер, смартфон с Android и так далее. Поговорим об этом серьёзно.
Как скачать видео с ютуба на компьютер с помощью онлайн-сервисов
Самый простой способ – использовать сервис Savefrom. Он позволяет сохранять видео на ПК либо через форму, либо добавив буквы ss в адрес видеоролика перед youtube. То адрес любого видео, которое вы хотите скачать с ютуба, должно принять вид www.SSyoutube.com/watch... Жмём Enter и получаем результат.
То же самое работает с сервисом Mos Catalogue. К ссылке на видео надо добавить mos.
Вместо стандартного адреса www.youtube.com дожно быть www.mosyoutube.com.
Также работают ссылки, вставленные в поле поиска.
На 220 YouTube можно только вставить ссылку на видео в текстовое поле и получить ссылку на то, чтобы скачать видео с ютуба. Все эти сервисы работают и на смартфоне.
Как скачать видео с ютуба на компьютер с помощью программ
Потребуется 4K Video Downloader. Приложение есть для Windows, Mac OS X и Linux. После скачивания и установки нужно скопировать ссылку на видео из браузера, нажать в программе "Вставить Url", выбрать качество и нажать "Загрузить", после чего подождать скачивания.
Можно использовать Download Master. Причём он позволяет закачивать как отдельные видео, так и плейлисты.
Как скачать видео с ютуба на Android и iOS
Для мобильных решений есть свои приложения. На ОС от Google можно использовать Peggo. На самом сайте можно также скачать видео, используя онлайновую форму.
Читайте такжеКак скачать видео и аудио с YouTube с помощью программ и в браузере в высоком качествеПосле запуска приложения нужно вставить адрес видео в специальное поле или передать его через меню "Поделиться". Затем нужно выбрать, скачивать только звук, звук и видео и в каком качестве. Одновременно можно загружать сразу несколько файлов.
Ещё одной программой под Android является Videoder. Программа доступна в Google Play и бесплатна, хотя и оснащена рекламой. Функционально всё традиционно — выбор только звука или видео, а также качества.
Под iOS есть аналогичная программа Video Downloader Browser. Функционально и внешне программа похожа на решение под Android, так что проблем возникнуть не должно.
При этом отметим, что Apple весьма охотно удаляет подобные приложения из App Store, потому е удивляйтесь, если не сможете найти программу, которая была установлена только вчера.