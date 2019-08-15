Как скачать видео с YouTube на телефон и компьютер

Видеосервис YouTube известен всем. Там выкладывают тысячи видео самой разной тематики, которые можно добавлять в плейлисты и смотреть в любое время.

Но иногда интернета нет, а бывает так, что ролики удаляют. И потому возникает вопрос — как скачать как скачать видео с YouTube на компьютер, смартфон с Android и так далее. Поговорим об этом серьёзно.

Как скачать видео с ютуба на компьютер с помощью онлайн-сервисов

Самый простой способ – использовать сервис Savefrom. Он позволяет сохранять видео на ПК либо через форму, либо добавив буквы ss в адрес видеоролика перед youtube . То адрес любого видео, которое вы хотите скачать с ютуба, должно принять вид www.SSyoutube.com/watch... Жмём Enter и получаем результат.

То же самое работает с сервисом Mos Catalogue. К ссылке на видео надо добавить mos.

Вместо стандартного адреса www.youtube.com дожно быть www. mos youtube.com.

Также работают ссылки, вставленные в поле поиска.

На 220 YouTube можно только вставить ссылку на видео в текстовое поле и получить ссылку на то, чтобы скачать видео с ютуба. Все эти сервисы работают и на смартфоне.

Как скачать видео с ютуба на компьютер с помощью программ

Потребуется 4K Video Downloader. Приложение есть для Windows, Mac OS X и Linux. После скачивания и установки нужно скопировать ссылку на видео из браузера, нажать в программе "Вставить Url", выбрать качество и нажать "Загрузить", после чего подождать скачивания.

Можно использовать Download Master. Причём он позволяет закачивать как отдельные видео, так и плейлисты.

Как скачать видео с ютуба на Android и iOS

Для мобильных решений есть свои приложения. На ОС от Google можно использовать Peggo. На самом сайте можно также скачать видео, используя онлайновую форму.

Читайте такжеКак скачать видео и аудио с YouTube с помощью программ и в браузере в высоком качествеПосле запуска приложения нужно вставить адрес видео в специальное поле или передать его через меню "Поделиться". Затем нужно выбрать, скачивать только звук, звук и видео и в каком качестве. Одновременно можно загружать сразу несколько файлов.

Ещё одной программой под Android является Videoder. Программа доступна в Google Play и бесплатна, хотя и оснащена рекламой. Функционально всё традиционно — выбор только звука или видео, а также качества.

Под iOS есть аналогичная программа Video Downloader Browser. Функционально и внешне программа похожа на решение под Android, так что проблем возникнуть не должно.

При этом отметим, что Apple весьма охотно удаляет подобные приложения из App Store, потому е удивляйтесь, если не сможете найти программу, которая была установлена только вчера.