"Проникает в глаза": на популярном курорте засняли на видео зомби-улитку с мигающими рогами

Объяснение биологов поражает не менее чем само видео с зомби-улиткой.
Жуткая улитка с мигающими рогами взбудоражила туристов на Тайване.
Необычного моллюска с неоновой внешностью засекли ползущим по склону холма уезда Чанхуа 9 августа. Рога улитки вибрировали и будто бы мигали.
Объяснение биологов поражает не менее чем само видео с зомби-улиткой (именно такое прозвище ей дали в сети).
По словам ученых, данная улитка, по сути, стала зомби: ее тело захватил паразит плоского червя. Отсюда изменение цвета и вибрации.
Паразит проникает в глаза жертвы, где создает яркий узор и пульсирует, тем самым приманивая птиц. Такой червь также способен контролировать движения жертвы, посылая ее в наиболее опасные места. А конечная цель плоского червя – желудок птиц.
Ранее умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме Кладбище домашних животных. В фильме "Кладбище домашних животных" Лео сыграл кота Черча в образе зомби.
Зато соцсети покорил новый хмурый кот с озлобленной мордой. У Джуно густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке.
Также в сети умиляются коту, который всегда выглядит сонным. Многие узнали себя в этом домашнем питомце.