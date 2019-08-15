"Проникает в глаза": на популярном курорте засняли на видео зомби-улитку с мигающими рогами

Зомби-улитку с мигающими рогами засняли на видео / Скрин с видео

Жуткая улитка с мигающими рогами взбудоражила туристов на Тайване.

Необычного моллюска с неоновой внешностью засекли ползущим по склону холма уезда Чанхуа 9 августа. Рога улитки вибрировали и будто бы мигали.

Объяснение биологов поражает не менее чем само видео с зомби-улиткой (именно такое прозвище ей дали в сети).

По словам ученых, данная улитка, по сути, стала зомби: ее тело захватил паразит плоского червя. Отсюда изменение цвета и вибрации.

Паразит проникает в глаза жертвы, где создает яркий узор и пульсирует, тем самым приманивая птиц. Такой червь также способен контролировать движения жертвы, посылая ее в наиболее опасные места. А конечная цель плоского червя – желудок птиц.

Ранее умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме Кладбище домашних животных. В фильме "Кладбище домашних животных" Лео сыграл кота Черча в образе зомби.

Зато соцсети покорил новый хмурый кот с озлобленной мордой. У Джуно густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке.

Также в сети умиляются коту, который всегда выглядит сонным. Многие узнали себя в этом домашнем питомце.