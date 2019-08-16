Паника в Крыму: жуткие мутанты-свинорылы с Нибиру атакуют туристов - уфологи

В Крыму поймали мутантов-свинорылов с Нибиру / versiya.info

В Сети всплыли новые данные о присутствии жутких существ с планеты Нибиру на Земле. Настоящая паника началась в Крыму после того, как были опубликованы снимки близнецов-свинорылов, которых обнаружили отдыхающие.

Странных мутантов случайно обнаружили, когда отдыхающие поднимались от пляжа в Мисхоре к Гаспре. Очевидцы рассказали, что сначала услышали звуки, напоминающие бульканье или плач, а когда подошли ближе, оказалось, что звуки издавали существо похожее на ребёнка и поросёнок-мутант. Найденыши с Нибиру представляли собой жалкое зрелище: они были грязные и дрожали от холода, поэтому туристы приняли решение россияне забрать их с собой.

Как отмечают эксперты-уфологи, появление жутких близнецов-свинорылов — это ни что иное, как результаты экспериментов генетиков с Нибиру, которые ищут возможности для создания новых колоний.

В Крыму поймали мутантов-свинорылов с Нибиру / versiya.info

"Они постоянно экспериментируют с ДНК животных. Например, человека они создали скрестив аннунака с приматом, когда им понадобились рабы. Сейчас они нуждаются в запасах пищи, так как покидают пределы Солнечной системы ради новых колоний", - подчеркивает versiya.info.

Издание добавляет, что люди являются самыми распространенными животными на планете, но растут слишком медленно, а свиньи растут всего год-полтора, поэтому Нибиру ставит опыты по выведению свино-людей, которые будут активно размножаться, быстро расти и смогут сами себе обеспечить уход и кормление. Естественно, для выведения нового вида нужны люди, поэтому уфологи предсказали массовые пропажи людей

Отметим, что после того, как информация о жуткой находке в Крыму просочилась в Сеть, в Крыму началась настоящая паника среди туристов, которые массово изъявили желание покинуть полуостров опасаясь, что опасные свинорылы могут нападать на людей, либо разносить инфекцию.

Напомним, ранее ученый оценил вероятность столкновения с Нибиру и рассказал о последней надежде Земли.