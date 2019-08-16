Ученые объяснили, почему женщинам перестает нравиться секс

Женщины и секс / 24 канал

Представительницы "слабого пола" утрачивают интерес к сексу не только из-за гормональных, но и из-за возрастных изменений.

К такому выводу пришла группа исследователей из Великобритании и Австралии, сообщает портал Здоровье 24. По словам опрошенных дам в возрасте за 40, 65% из них имели постоянного партнера, а 22,5% продолжали активную сексуальную жизнь. Однако большинство сетовало, что секс не приносит такого удовлетворения, как в молодости, а некоторые прямо говорили о дискомфорте во время половых актов.

По мнению ученых, женщины в возрасте уже не воспринимают свое тело таким соблазнительными, как в молодости, что и вызывает стресс, неуверенность в себе и перепады настроения. Естественно, такие факторы практически сразу же приводят к кризису в отношениях с партнерами.

Напомним, ранее эксперты рассказали, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья. До этого ученые рассказали, почему у женщин есть проблемы с оргазмом во время секса.

