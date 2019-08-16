Ученные определили влияние гаджетов на активность мозга

Гаджеты негативно влияют на активность мозга / KyKyRyzO

Психологи и лингвисты США в результате ряда исследований выявили влияние смартфонов и планшетов на понимание человеком различной информации.

Как сообщает Scientific Reports, в университете Пенсильвании пришли к выводу, что гаджеты негативно влияют на способность воспринимать научные тексты.

Ученые предложили 51 студенту для прочтения пять научных статей по математике, астрономии, физике и экологии, а затем они должны были ответить на десять вопросов по их содержанию. Добровольцы пользовались гаджетами, а их мозг анализировали на МРТ-сканере. Также специалисты отслеживали движение глаз участников.

"Мы знаем, что нижняя лобная извилина задействована в процессе понимания лексического и грамматического значений слов. Эта область менее активна у людей, которые постоянно используют электронные устройства. Центральная доля связана с когнитивными задачами, такими как переключение внимания. Например, она активизируется, когда вы принимаетесь мечтать во время чтения текста, а школьный учитель или преподаватель вуза внезапно просит вас обратить внимание на определенную часть текста", - утверждает профессор психологии, лингвистики, информационных наук и технологий Пинг Ли.

Читайте такжеСтресс может быть полезным: ученые сделали неожиданный выводПо словам Ли, частое использование электронных устройств негативно влияет на мозг человека. Так, обмен текстовыми сообщениями с помощью смартфона или чтение на планшете отрицательно влияют на активность некоторых участков мозга, отвечающих за обобщение информации.

"Если люди ежедневно чрезмерно используют электронные девайсы, это может ослабить их способность иерархически структурировать информацию", — сказал Ли.

Ученые констатируют, что работа мозга похожа на тренировку мышц. Обмен краткими сообщениями с помощью гаджетов не тренирует способность воспринимать длинные тексты, запоминание понятий и определений. Поэтому люди, часто использующие электронные девайсы, менее успешно проходят тесты на понимание прочитанного научного текста.

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