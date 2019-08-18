Соцсети вредят психике: ученые назвали троицу "убийц"

Влияние Facebook на психику оказалось негативным / Фото: Reuters

В современном мире буквально каждый зарегистрирован в Facebook, Instagram и других соцсетях и заходит туда каждую свободную минуту в течение дня, не задумываясь о том, как такая виртуальная реальность может воздействовать на нашу психику. Причем влияние это отнюдь не положительное. Оказалось, что есть прямая связь между активным использованием соцсетей и депрессией.

Психологи провели ряд исследований и выяснили, что контактирование с социальной информацией в Facebook приводит к снижению самооценки, что, в свою очередь, тесно связано с депрессивной симптоматикой, пишет Die Welt. Прежде всего, это касается пассивных пользователей соцсетей, то есть людей, которые сами почти ничего не публикуют, но при этом склонны сравнивать себя с остальными.

При этом сравнение себя с другими в соцсетях наносит более значительный ущерб, чем сравнение с людьми, которых мы встречаем в реальной жизни. Это объясняется тем, что в реальной жизни мы не встречаем такого количества людей, которые живут исключительно классной жизнью.

"Мы, например, иногда видим и людей, дела у которых идут хуже", - говорят психологи.

Читайте такжеДепрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолетьИнтересно, что влияние Instagram на психику - особенно негативное. Эта соцсеть по сравнении со Snapchat, Facebook, Twitter или YouTube приводит к снижению самооценки, негативному восприятию своего тела и даже к депрессивным расстройствам.

Наименее опасной соцсетью является Twitter, так как там речь больше идет о мнениях, а не о возможностях, что усложняет социальное сравнение.

Напомним, ранее в компанни Facebook также признали, что расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Прекратилась прослушка более недели назад.