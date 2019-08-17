Не капуста: ученые назвали продукт, способствующий росту груди у девушек

Лавандовое масло увеличивает грудь / lekuvai.bg

Ученые-эндокринологи выяснили, что аномальный рост груди у девушек наблюдается после регулярного применения лавандового масла.

Как сообщает EurekAlert со ссылкой на научный журнал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, данный продукт провоцирует существенное увеличение молочных желез.

Специалисты уточняют, что компоненты эфирного масла имитируют эстроген и блокируют тестостерон. При этом грудь растет не только у представительниц прекрасного пола, но и у парней.

Читайте такжеУченые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов"Люди должны быть осведомлены об этих результатах и учитывать все факты, прежде чем принимать решение об использовании эфирных масел. Также важно, чтобы врачи знали, что масла лаванды и чайного дерева содержат химические вещества, разрушающие эндокринную систему. Это нужно учитывать при оценке преждевременного развития молочной железы у молодых девушек и парней, а также отека грудных тканей у взрослых мужчин", - сказано в исследовании.

Научный сотрудник Национального института гигиены окружающей среды и автор эксперимента Тайлер Рэмси отмечает, что юношам и девушкам нужно быть осторожными при неконтролированном использовании эфирного лавандового масла. Этот продукт может привести к преждевременному и чрезмерному росту груди.

Напомним, психологи и лингвисты США в результате ряда исследований выявили влияние смартфонов и планшетов на понимание человеком различной информации.