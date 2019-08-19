Эксперты рассказали, как женщинам легко достичь оргазма во время секса

Секс. Иллюстративное фото / Космо

Существует-таки способ добиться полового равенства в сексе - в частности, женщинам гораздо чаще достигать оргазмов.

Такое сообщение опубликовал британский портал-таблоид The Sun со ссылкой на исследования сексологов. По их данным, лишь 65% женщин-гетеросексуалок получают оргазм во время секса (в то время как у мужчин этот покащатель составляет 95%, и 86% - у лесбиянок).

Однако, практически у 9 из 10 женщин оргазм невозможен без стимуляции клитора, в том время как они, занимаясь сексом, лишены возможности большинство из них прикасаются к этому своему органу. Соответственно, сексологи рекомендуют ради оргазма гораздо больше времени уделять изучению своего тела, а также активно использовать во время коитуса секс-игрушки.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему у женщин есть проблемы с оргазмом во время секса. Кроме того, эксперты озвучили топ-5 способов чувственного секса с мощным оргазмом.