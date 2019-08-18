В чем польза зелени для мужчин и женщин: топ-5 самой полезной зелени

Какая самая полезная зелень - топ-5 видов зелени для мужчин и женщин / 1zoom.ru

Медики разобрались, какая самая полезная зелень и составили топ-5 по полезности.

На пятом месте укроп. Витамины в этой зелени: В6 и В2, С и А, богат кальцием, железом и не только. Укроп улучшает кроветворные процессы и пищеварение, заботится о сосудах мозга и сердца. Польза этой зелени для похудения несравнима с другими: именно ее рекомендуют вводить в рацион при ожирении.

На четвертой позиции петрушка. В ней много витамина С, а также есть А,В и Е. Она также полезна при похудении, ведь в ней нет сахара. Ею помогают лечить заболевания печени, почек и атеросклероз.

Читайте такжеДиетолог рассказала, полезна ли ранняя зеленьТретье место у селеры. Входящие в ее состав витамины А, В, Е, К и даже протеин помогают не только в работе поджелудочной железы и кишечника, но также помогают с концентрацией и улучшают память. Народная медицина рекомендуют есть селеру при нарушениях сна и нервных расстройствах.

"Серебро" досталось рукколе с ее витаминами А, В, С, К, а также кальцием, магнием, железом и прочими микроэлементами. Помимо улучшения пищеварения руккола еще и повышает иммунитет, борясь с вирусами. Заодно она понижает уровень сахара в крови.

А наиболее ценным среди зелени считается щавель. Белки, клетчатка, углеводы и органические кислоты – это далеко не полный перечень полезных веществ, которые входят в его состав. Достаточно отметить, что щавель содержит в себе практически весь перечень известных науке витаминов. Молодой щавель не только улучшает пищеварение, но также обладает обезболивающим эффектом. Является антитоксичным и противовоспалительным средством.

Суточная норма зелени в ежедневном рационе – порядка 40-50%. Это от 150 г до 500 г различной зелени в сутки. Непривыкшим к употреблению зелени людям диетологи советуют делать из зелени смузи или зеленые коктейли – для более легкой усвояемости.

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